Kanye West : Première apparition officielle avec sa nouvelle chérie, Julia Fox

"Il était content qu'elle soit là et ils sont sortis après. Julia est restée pendant toute la discussion. Elle a beaucoup encouragée (...) et avait l'air très heureuse d'être avec lui", ajoute l'informateur de People. À l'issue de la pièce, Kanye West et Julia Fox ont dîné au restaurant Carbone. Pour l'occasion, Julia s'était entièrement vêtue de Balenciaga. L'influence de Ye se fait déjà ressentir...

À en croire d'autres insiders, Ye et Julia seraient sur la même longueur d'onde concernant leur début de romance ! Tous les deux sont des parents célibataires, récemment séparés de leurs précédents conjoints ; Kanye de Kim Kardashian, qui a demandé le divorce en février 2021 et a récemment ré-affirmé son désir de commencer une nouvelle vie, et l'actrice de Peter Artemiev, qu'elle a publiquement qualifié de père absent pour leur fils Valentino (1 an le 17 janvier 2022).

Kanye, lui, est papa de quatre enfants, North, Saint, Chicago et West (8, 6, 3 et 2 ans) et souhaite à tout prix être présent pour eux, contrairement à Peter Artemiev. Pour preuve, il a fait l'acquisition d'une nouvelle propriété dans le quartier de Hidden Hills, à Los Angeles tout près de celle où il vivait avec Kim Kardashian. "Elle lui permet de vivre non loin de Kim et des enfants. Il a une sorte de vision, pour ce logement, et prévoit de la faire reconstruire très rapidement. Elle sera faite pour accueillir la famille. Il veut être capable de recevoir ses filles et ses fils autant que possible. Le fait d'habiter à Malibu rendait les choses plus compliquées", a récemment précisé un informateur de People.

Cette maison lui a coûté 4,5 millions de dollars, soit près de 4 millions d'euros.