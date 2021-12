Kanye West : Prêt à tout pour rester proche de Kim Kardashian, il claque plus de 4 millions de dollars !

Kim Kardashian a retrouvé le sourire dans les bras de Pete Davidson, son nouvel amoureux. Mais son ex, Kanye West, ne compte pas attendre tranquillement les bras croisés. Il l'a dit à plusieurs reprises, il compte bien regagner son coeur. Et pour s'assurer de rester proche de la mère de ses enfants, le rappeur de 44 ans vient de faire une surprenante acquisition immobilière : une propriété à 4,5 millions, qu'il a payé 421 000 dollars de trop pour s'assurer la vente.

Il veut être capable de recevoir ses filles et ses fils autant que possible

L'avantage de cette habitation ? Elle se situe non loin de celle de Kim Kardashian. "Sa nouvelle maison est censée être démantelée, précise même une source du magazine People. Mais elle lui permet de vivre non loin de Kim et des enfants. Il a une sorte de vision, pour ce logement, et prévoit de la faire reconstruire très rapidement. Elle sera faite pour accueillir la famille. Il veut être capable de recevoir ses filles et ses fils autant que possible. Le fait d'habiter à Malibu rendait les choses plus compliquées."

Dans la précipitation, Kanye West n'a pas non plus craqué pour un cloaque. Sa nouvelle maison a été construite en 1955, se situe sur un terrain de 3650m2 et possède une piscine, des écuries et cinq chambres. Largement de quoi accueillir North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 2 ans. Et pourquoi pas son ex, Kim Kardashian ? Au début du mois de décembre, le chanteur - qu'il faut désormais appeler Ye - la suppliait publiquement pour obtenir une deuxième chance, lors de son concert Free Larry Hoover. Mais l'espoir ne semble pas vraiment permis. La reine de Calabasas a, de son côté, rempli les papiers nécessaires pour faire supprimer le nom de son ex de sa carte d'identité...