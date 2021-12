Kim Kardashian en couple avec Pete Davidson : elle franchit une étape importante !

Kanye West l'a suppliée, mais rien y fait ! Kim Kardashian est déterminée à mettre fin à leur mariage... et à vivre pleinement sa nouvelle idylle avec Pete Davidson. La star de télé-réalité de 41 ans et l'humoriste de 28 ans ont d'ailleurs franchi une étape importante de leur romance.

L'info est signée Hollywood Life. Le site américain révèle que Kim Kardashian a officiellement présenté Pete Davidson à ses quatre enfants, North, Saint, Psalm et Chicago (8, 6, 3 et 2 ans). "Elle l'a présenté à eux comme étant 'l'ami de maman'. Kim a trouvé que c'était adorable qu'il interagisse avec eux et qu'il essaye de les faire sourire et rire", a confié une source restée anonyme à Hollywood Life. Kim aurait également rencontré la mère de Pete Davidson lors d'un récent voyage à New York.

Ainsi, Kim et Pete confirment la nature sérieuse de leur relation, que des millions d'internautes pensent encore fausse. Les deux stars feraient mine de se fréquenter pour promouvoir un futur programme diffusé sur la chaîne Hulu.

C'est justement grâce à une émission télé que Kim Kardashian et Pete Davidson se seraient rapprochés. Fin octobre, Kim est l'invitée spéciale de Saturday Night Live et collabore avec Pete, comédien star de l'émission. Les deux acteurs s'étaient notamment embrassés dans un sketch remake du dessin animé Aladdin. Kim avait le rôle de Jasmine.

Après ses fiançailles avec Ariana Grande et plusieurs relations brèves et ruptures (avec le mannequin Kaia Gerber, Margaret Qualley ou encore Phoebe Dynevor), Pete Davidson semble décidé à faire durer sa romance avec Kim Kardashian. La bombe américaine ans était la célibataire la plus convoitée de la planète après l'annonce de sa demande de divorce de Kanye West, divorce qu'elle souhaite voir officialisé rapidement. Dans une nouvelle motion, Kim a souligné que son mari (dont elle est séparé) ne se montrait pas collaboratif. "Le défendeur et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies. Je demande, par conséquent, à ce que la résiliation de notre statut marital soit accordée", a-t-elle écrit.