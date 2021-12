Kim Kardashian : Déterminée à en finir avec Kanye, elle ne veut pas sauver leur mariage

Kim Kardashian et Kanye West formaient le couple le plus influent de la planète... jusqu'à leur rupture ! Ye (le nouveau nom du rappeur) a toujours la ferme intention de reconquérir son ex-femme. Cette dernière est pourtant bien décidée à commencer une nouvelle vie, sans lui.

En effet, Kim ne souhaite plus être mariée ! Elle a exprimé ce désir en demandant à ce que son nom de jeune fille (Kim Kardashian) soit restaurée, se débarrassant ainsi du nom Kim Kardashian West. Elle enfonce le clou dans un document datant du 24 novembre 2021, publié par TMZ. La superstar y révèle avoir sollicité son mari à plusieurs reprises pour un divorce réglé rapidement et à l'amiable.

[Kanye] et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies.

"Des différends irréconciliables ont existé et demeurent entre le défendeur [Kanye West, NDLR] et moi, et ont causé la fin irréparable de notre mariage. À ce jour, aucun conseil et aucune tentative de réconciliation n'aura d'utilité, écrit Kim Kardashian. Le défendeur ne subira aucun préjudice si notre mariage est dissout immédiatement, surtout que nous avons souscrit un contrat de mariage et avons conservé la séparation de nos biens."

Elle ajoute : "J'ai essayé de régler notre divorce depuis que j'en ai fait la demande, en février 2021. J'ai demandé plusieurs fois au défendeur de mettre fin à notre statut marital. Le défendeur n'a pas répondu à ma demande. Le défendeur et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies. Je demande, par conséquent, à ce que la résiliation de notre statut marital soit accordée."

De son côté, Ye ne cesse de marteler qu'il souhaite reformer sa famille. Le 9 décembre dernier, il a encore lancé un appel à Kim Kardashian lors d'un concert caritatif au Los Angeles Coliseum. "J'ai besoin que tu reviennes vers moi, Kimberly", a-t-il chanté en plein spectacle. Kim y a assisté, avec leurs enfants North et Saint (8 et 6 ans).

Amoureux de Kim Kardashian depuis de nombreuses années, Kanye West était parvenu à la séduire en 2012. Leur histoire d'amour s'était concrétisée l'année suivante, en 2013, avec la naissance de leur fille aînée, North. Les deux ex s'étaient ensuite fiancés le 20 octobre 2013, date de l'anniversaire de Kim, puis mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Ils ont ensuite accueilli trois autres enfants, Saint, Chicago et Psalm (6, 3 et 2 ans).

Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce le 19 février dernier, confirmant ainsi une insistante rumeur qui leur prêtait une rupture inévitable.