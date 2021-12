Kim Kardashian : Déclaration d'amour à son fils Saint pour son anniversaire

Kim Kardashian ne l'a pas exclu pour autant ! Ye (son nouveau nom) apparaît dans une vidéo compilant les moments de complicité de Saint West et ses deux parents dans sa story Instagram du jour. Nouvelle indication que Kim ne l'a pas définitivement écarté de sa vie.

Ce dernier est toujours déterminé à reconquérir son épouse, dont il est séparé. "La seule chose à laquelle je pense, c'est comment reformer ma famille et comment soigner la douleur que j'ai causée, explique Ye dans la vidéo d'une prière qu'il avait partagé pour Thanksgiving. J'assume la responsabilité de mes actes. (...) J'ai subi un épisode bipolaire en 2016 et on m'a imposé un lourd traitement médical. Depuis, j'ai interrompu puis repris ce traitement, ce qui m'a exposé à de nouveaux épisodes bipolaires, que mon épouse, ma famille et mes fans avons dû endurer."

"Mon Dieu, ma femme détestait que je porte cette casquette rouge, poursuivait-il en référence à l'ancien président des États-Unis Donald Trump, dont il s'était publiquement rapproché en 2016. J'ai fait de ma famille et de moi une cible en refusant de m'aligner sur la position politique d'Hollywood, et ça a été dur pour notre mariage. Puis j'ai été candidat à l'élection présidentielle, sans une bonne préparation et sans allié dans chaque camp [républicain et démocrate, NDLR]. Au cours de la première et unique conférence de presse, j'ai mis ma femme dans l'embarras en évoquant publiquement une information sur ma famille".

Kim et Kanye se sont revus à Miami, mardi 30 novembre 2021. Ils ont assisté à un défilé Louis Vuitton, en hommage à Virgil Abloh. Le créateur de mode, directeur artistique des collections homme de la maison française et ancien protégé de Kanye est mort le dimanche 28 décembre. Il souffrait d'un angiosarcome cardiaque.