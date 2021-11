"Tu es parti trop loin, trop jeune" : Mort de Virgil Abloh, Carla Bruni, Bella et Gigi Hadid sous le choc

Tu es parti trop loin, trop jeune

"Repose en paix, ajoute Carla Bruni. Tu vas manquer à tout le monde. Je pense fort à ta famille et à tes proches. Tu es parti trop loin, trop jeune." Virgil Abloh laisse derrière lui femme et enfants. Marié à Shannon Abloh depuis 2009, il était effectivement papa d'une fille baptisée Lowe et d'un fils prénommé Grey. Toutes nos condoléances aux membres du clan de cette légende de la mode, sa soeur Edwina, ses parents Nee et Eunice et sa multitude d'amis...