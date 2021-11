Kim Kardashian et Pete Davidson en couple : ils prennent la pose avec un touriste

Voilà une rencontre que Paul Barewijk n'oubliera probablement jamais. En vacances sur la côte ouest des États-Unis, ce dernier s'est dirigé, samedi 27 novembre 2021, dans un restaurant huppé de Los Angeles. Mais une fois sur place, c'est avec beaucoup de surprise et d'étonnement que le touriste a reconnu deux stars en plein dîner. Et pas n'importe qui : le couple qui fait jaser tout Hollywood dernièrement, Kim Kardashian et Pete Davidson.

Très amusés par cette rencontre, l'ex d'Ariana Grande et la mère de North (8 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm West (2 ans) se sont amusés à jouer le jeu des photos en immortalisant cette rencontre inespérée. Une photo qui confirme, une bonne fois pour toute, la relation entre les deux stars américaines. Car depuis sketch qu'ils ont interprété pour l'émission Saturday Night Live, les rumeurs allaient bon train concernant leur idylle. Notamment suite à une séquence durant laquelle, les deux stars - déguisées en Aladin et Jasmine - s'étaient embrassés face caméra.