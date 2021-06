Ariana Grande : Bientôt un nouveau mariage dans la famille !

On a tous les deux commencé à pleurer de joie

Frankie Grande a choisi une date très spéciale pour ses fiançailles. Il avait organisé, en secret, une fausse réunion pour célébrer l'anniversaire de sa sobriété - ces quatre dernières années sans consommer de substance illicite. Le mardi 8 juin 2021, la famille et les proches du couple se sont donc rendus au Dreamscape de Los Angeles, un centre d'aventures en réalité virtuelle, pour assister à la demande. "C'était un moment tellement parfait, se souvient le danseur de 38 ans. C'était vraiment beau. Hale était très surpris et on a tous les deux commencé à pleurer de joie. Je travaillais sur ce moment depuis un an et c'était à couper le souffle pour lui comme pour moi."