Ariana Grande mariée en secret, elle a épousé Dalton Gomez !

Dalton Gomez ne fait pas vraiment partie de la sphère médiatique, contrairement à tous les ex qu'Ariana Grande listait dans son titre Thank U, Next en novembre 2018. Le jeune homme est simplement agent immobilier. C'est finalement lui qui aura obtenu les faveurs de la belle américaine de 27 ans pour le meilleur et pour le pire. Il y a trois ans, elle avait pourtant envisagé un scénario similaire avec le comédien Pete Davidson mais avait fini par reporter le mariage... puis avait préféré rompre. Leur séparation correspondait, alors, à un triste évènement puisqu'Ariana pleurait la mort de son ex petit-ami Mac Miller...