Diaporama Ariana Grande mariée en secret, elle a épousé Dalton Gomez !

Ariana Grande rejoint "The Voice" et sera le coach le mieux payé de l'histoire de l'émission.

Ariana Grande Met Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) 2018 célébrant l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, au Metropolitan Museum of Art à New York, le 7 mai 2018. © Charles Guerin / BestimageUSA

12 / 15

Ariana Grande émue d'avoir été choisie par son idole, Mariah Carey, pour participer au clip de son tube de Noël "All I want for Christmas is you". Los Angeles. Le 24 décembre 2020.