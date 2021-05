Ariana Grande mariée à Dalton Gomez, elle a brisé une tradition ancestrale le jour de la cérémonie !

Comme nous aurions aimé être des petites souris pour assister à la cérémonie ! Heureusement, malgré la discrétion extrême du mariage d'Ariana Grande et Dalton Gomez, quelques petits détails fuitent par-ci par-là. On apprend notamment, dans un article du magazine Vogue, que la jeune chanteuse a brisé les traditions en demandant à sa mère ET à son père de lui tenir le bras pour remonter l'allée jusqu'à l'autel. Elle a donc rejoint son jeune promis avec Joan Grande d'un côté, Ed Butera de l'autre. Peu de gens étaient là pour le constater, bien sûr, puisqu'une vingtaine de personnes seulement étaient conviées aux noces. Toulouse, le chien secouru par l'artiste, faisait évidemment partie des privilégiés.

Ariana Grande et Dalton Gomez se sont mariés le 15 mai 2021, comme elle l'a précisé sur les réseaux sociaux en partageant de multiples souvenirs de cette journée fabuleuse. Les amoureux se sont unis dans la demeure de Madame, rachetée à Ellen DeGeneres contre 6,75 millions de dollars et située à Montecito, en Californie. Pour son mariage, la chanteuse avait respecté une promesse faite il y a des années. En 2018, alors que Vera Wang l'habillait pour le Met Gala, elle avait fait jurer à l'interprète de Thank U Next de faire appel à elle le jour où elle souhaiterait dire "oui". Chose promise, chose due : la belle épouse a concrétisé son amour dans une somptueuse robe en soie, sans bretelle et très près du corps, avec une taille empire et un décolleté dorsal plongeant. Son voile, agrémenté d'un noeud de satin, était une référence au look d'Audrey Hepburn dans le film Drôle de frimousse, de Stanley Donen.