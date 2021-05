Ariana Grande mariée en secret : elle dévoile sa robe sublime et les coulisses de la cérémonie !

Elle a souvent dit Thank U Next à ses compagnons.. mais celui-ci est parvenu à lui passer la bague au doigt ! TMZ nous l'apprenait récemment, Ariana Grande a épousé son chéri Dalton Gomez durant le week-end du 15 et 16 mai 2021 sans rien dire à personne. Ou presque. Maintenant que la nouvelle a éclaté au grand jour, la jeune chanteuse de 27 ans a accepté de partager quelques souvenirs de cette journée. L'occasion de découvrir de tendres embrassades, des éléments de décor, l'ouverture du bal et, surtout, la robe de la mariée !