Kim Kardashian très proche de Pete Davidson ? Des sources balancent

Ces dernières semaines sur la Toile, plusieurs rumeurs rapportent que Kim Kardashian aurait un nouveau chéri. Un mystérieux compagnon qui n'est autre que l'ex de la chanteuse Ariana Grande, l'humoriste et comédien Pete Davidson. Selon les propos de plusieurs sources au Daily Mail, ce samedi 6 novembre 2021, tout porte à croire que cette idylle serait plus qu'un petit flirt.

En effet, plusieurs sources proches des stars ont rapporté au média anglais que l'histoire entre Kim Kardashian et Pete Davidson est beaucoup plus qu'une simple "aventure d'une semaine". D'après leurs dires, le couple est apparu "très proches" lors d'un rendez-vous à New-York et ont affiché beaucoup de preuves d'affection l'un envers l'autre. Ils auraient d'ailleurs profité d'un dîner privé sur le toit à Campania à Staten Island mardi, suivi d'une sortie de groupe au club Zero Bond.

Gentleman avant-tout, une source a d'ailleurs spécifiée que le comédien de 27 ans avait appelé la boîte de nuit avant ce fameux rendez-vous afin de leur faire parvenir ses informations bancaires, en vue d'inviter la mère de North (8 ans), Saint (5 ans) Chicago (3 ans) et Psalm (2 ans) issus de sa relation avec le rappeur Kanye West.

En octobre dernier, les deux stars ont été photographiées main dans la main dans un manège à sensations. "Ils fréquentent les mêmes cercles, donc ils sont ensemble de temps en temps", rapportait une source au magazine américain People. Et de poursuivre : "C'est juste des amis qui traînent ensemble". Une sortie faite en compagnie deKourtney Kardashian et de son fiancé Travis Barker.

Kim Kardashian et Pete Davidson ont récemment réalisé un sketch pour l'émission Saturday Night Live. Durant leur séquence, les deux stars étaient déguisées en Aladin et Jasmine et se sont même embrassés face caméra.