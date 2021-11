Diaporama Kim Kardashian très proche de Pete Davidson ? Des sources balancent

Kim Kardashian et Pete Davidson s'embrassent dans une parodie d'Aladdin dans l'émission "Saturday Night Live". New York. Le 30 octobre 2021.

4 / 11

Les spéculations sur une collaboration entre Fendi et Skims ont été confirmées plus tôt cette semaine lorsque la marque de luxe italienne et la marque de lingerie et de sous-vêtements basée à Los Angeles ont publié les premières images