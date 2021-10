Kanye West en difficulté financière ? Il perd des millions, un investissement à perte

Perdu au milieu de nulle-part et relativement désert, l'Etat du Wyoming est prisé des célébrités. Kanye West fait partie de ceux qui y ont vu un havre de paix, mais l'investissement immobilier vaut-il la chandelle ? D'après les informations de People datées du lundi 11 octobre 2021, le rappeur américain prévoirait de vendre sa propriété de Cody (Wyoming) pour 3 millions de mois que son prix d'achat.

La propriété de plus de 16km2 se trouve à une demi-heure de route du parc national de Yellowstone. Elle est actuellement listée au prix de 11 millions de dollars après une vente à 14 millions de dollars il y a plus de deux ans. Avant son rachat par Kanye West, la demeure portait le nom du West Lake Ranch, en référence au lac qui le borde. L'ex-mari de Kim Kardashian l'avait surnommé le Yeezy Campus, base de sa campagne présidentielle où il laissait libre court à ses créations textiles et musicales.

Il ne s'agit pas du seul pied-à-terre de Kanye West dans le Wyoming. Trois mois après avoir fait l'acquisition du ranch, le rappeur a acheté une autre propriété à Greybull pour le même prix : 14 millions de dollars.

En vendant son ranch de Cody, Kanye West dit adieu à une partie de son projet architectural. Il avait pour ambition de construire avec l'architecte d'intérieur Axel Vervoordt - à l'origine de sa maison monastère de Los Angeles - des immenses dômes de la "taille d'un vaisseau spatial" qui auraient plusieurs utilités. Habitations, lieu de messe, cours, éducation... ces amphithéâtres auraient pu accueillir 100 000 personnes d'après le rappeur.

Kanye West aurait peut-être besoin d'une entrée d'argent, puisqu'il vient d'acheter une propriété à Malibu, juste en face de la mer, pour 60 millions de dollars. À cela s'ajoutent les frais du divorce à venir avec Kim Kardashian, mère de ses quatre enfants North (8 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (2 ans).