Kim Kardashian très proche d'un ex d'Ariana Grande : des images font beaucoup parler !

Juste amis ? Kim Kardashian et Pete Davidson ont en tout cas réalisé récemment un sketch lors de l'émission Saturday Night Live dans lequel ils étaient déguisés en Aladin et Jasmine. Lors du show, les "amis" se sont embrassés goulument à l'écran au cours d'un baiser digne des plus grandes comédies romantiques du 7ème art. Face aux rumeurs, les représentants de Kim Kardashian et de Pete Davidson n'ont pas souhaité répondre aux questions du magazine People.

Par le passé, Kim Kardashian a été mariée six ans à Kanye West de 2014 à 2020. Depuis leur séparation, les deux ex semblent partager de bons rapports et être très soucieux du bien-être de leurs enfants. "Kim et Kanye sont amis, mais c'est tout. Elle ne regrette pas le divorce, avait déclaré une source à People. Elle aime avoir le soutien de Kanye cependant. Ils n'étaient pas dans une bonne situation au moment où Kim a demandé le divorce. Elle est tellement heureuse que les choses aillent mieux maintenant. Tout cela est très bénéfique pour les enfants."

De son côté, Pete Davidson est un vrai tombeur. Et pour cause, l'acteur et comédien américain de 27 ans est sorti avec plusieurs bombes d'Hollywood comme Cazzie David, Margaret Qualley, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor et a même été brièvement fiancé à Ariana Grande en 2018.