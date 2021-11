Diaporama Kim Kardashian très proche d'un ex d'Ariana Grande : des images font beaucoup parler !

1 / 17 Kim Kardashian très proche d'un ex d'Ariana Grande : des images font beaucoup parler !

2 / 17 Kim Kardashian a été photographiée en train de tenir la main de Pete Davidson, une rumeur de rapprochement a tout de suite émergé.

3 / 17 Kim Kardashian, Pete Davidson - Kim Kardashian embrasse Pete Davidson dans un sketch d'Aladdin lors de l'émission "Saturday Night Live". Kim s'est également moquée de sa famille dans d'autres sketchs. Sa mère Kris Jenner et sa soeur Khloe Kardashian l'ont rejointe dans deux sketchs.

4 / 17 Kim Kardashian dans l'émission "Saturday Night Live". Le 9 octobre 2021

5 / 17 Ariana Grande et son compagnon Pete Davidson font du shopping dans les rues de New York, le 29 juin 2018





7 / 17 Kaia Gerber et son compagnon Pete Davidson vivent la parfait amour. Le coupe a été vu s'embrassant à de multiples reprises au bord d'une piscine à Miami le 23 Novembre 2019. Le couple est à Miami pour assister au mariage d'un ami.

8 / 17 Ariana Grande et Pete Davidson sont allés diner au restaurant Mandarin à New York, le 25 juin 2018.

10 / 17 Les spéculations sur une collaboration entre Fendi et Skims ont été confirmées plus tôt cette semaine lorsque la marque de luxe italienne et la marque de lingerie et de sous-vêtements basée à Los Angeles ont publié les premières images

13 / 17 Exclusif - Kim Kardashian quitte un immeuble de bureaux puis monte dans sa Rolls-Royce à Calabasas le 20 octobre 2021.

14 / 17 Kim Kardashian dans l'émission "Mom Confessions" d'Ellen DeGeneres. Le 12 octobre 2021

15 / 17 Kim Kardashian se rend à l'after party de l'émission "Saturday Night Live" (SNL) au club Zero Bond à New York, le 9 octobre 2021.

16 / 17 Kim Kardashian se moque de sa soeur Kourtney et de son petit ami Travis Barker dans le sketch "People's Kourt" du Saturday Night Live. Le 9 octobre 2021