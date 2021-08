Kim Kardashian et Kanye West divorcés... mais inséparables !

C'est l'évènement culturel du moment. Kanye West s'apprête à sortir son nouvel album Donda et sa promotion est très originale. Pour l'occasion, le rappeur de 44 ans a décidé de faire une première écoute dans le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Après une première date le 22 juillet dernier, le chanteur a remis ça le 5 août.

Devant un stade d'une capacité de 70 000 personnes, le fondateur de la marque Yeezy a assuré le show à sa manière et comme lors du premier concert, son ex-femme Kim Kardashian était présente dans les tribunes du stade. L'influenceuse et star de télé de 40 ans a partagé deux photos sur son compte Instagram. Sur la première, on peut voir une partie de sa tenue choisie pour l'occasion, avec le logo de la marque qu'elle portait ce soir-là, Balenciaga. Même s'il est difficile de se faire une idée, la mère de North, Saint, Chicago et Psalm avait l'air très classe, tout en noir.