Diaporama Kim Kardashian et Kanye West divorcés... mais inséparables !

Kim Kardashian et Kanye West divorcés... mais inséparables !

Kim Kardashian et son mari Kanye West arrivent à un mariage privé qui a lieu dans la maison de Versace à Miami.

Kim Kardashian et son mari Kanye West au restaurant "Craig's" puis au club "Delilah" pour célébrer les 21 ans de Kylie Jenner à Los Angeles, , le 9 août 2018.

Kim Kardashian et sa soeur Khloe Kardashian sont allés soutenir Kanye West sur le tournage de son prochain album Donda à Atlanta, le 22 juillet 2021.

Exclusif - Kim Kardashian est allée faire du shopping avec son amie Lala Anthony à New York, le 16 juillet 2021.

Exclusif - Kim Kardashian arrive au restaurant "Carbone" avec ses amis, La La Anthony, CMO of KKW Brands Tracy Romulus et Simon Huck à New York, le 15 juillet 2021.