Kourtney Kardashian fiancée : Son ex Scott Disick, fâché, prend une décision concernant les Kardashian

L'union prochaine de Kourtney Kardashian et son fiancé, Travis Barker, ne plaît pas à tout le monde. Elle n'est pas du goût de Scott Disick. Car d'après les propos d'un proche du mannequin à People, samedi 23 octobre 2021, tout porte à croire que l'ex de Kourtney Kardashian, père de ses trois enfants -Mason (11 ans), Penelope (9 ans) et Reign (6 ans) - ne voit pas cette union d'un très bon oeil.

Pour rappel, le batteur du groupe Blink-182 a demandé Kourtney Kardashian en fiançailles dans un célèbre hôtel de la côte californienne le 17 octobre dernier. Une merveilleuse nouvelle que la star américaine de 42 ans avait rapidement partagée sur son compte Instagram. "Pour toujours", indiquait-elle sobrement en légende. Des fiançailles très attendues par les fans de la soeur de Kim Kardashian, mais pas pour son ancien compagnon qui, d'après les propos d'un de ses proches au magazine américain a eu du mal à digérer la nouvelle. En effet, cette même source a déclaré que depuis l'annonce des fiançailles Scott Disick (jusqu'alors très proche du clan Kardashian) a décidé de prendre ses distances.

"Scott n'a pas vraiment voulu parler de Travis et Kourtney parce qu'il ne se sentait pas obligé de le faire", a d'abord expliqué la source. Et de poursuivre sur la relation de son ex : "Au début, il pensait que c'était juste une relation informelle avec lui, rien de sérieux. Alors il a, à peu près, mis ça en sourdine. Il ne lui a pas donné trop de matière grise, pensant qu'ils finiraient par se séparer." Mais face à la nouvelle, Scott Disick a rapidement déchanté. "Maintenant, il est obligé d'y faire face, ce qui est inconfortable. Il sait qu'il doit se pencher sur l'inconfort et le surmonter. peut-on lire, Il comprend que ce n'est pas le travail de Kourtney ou de Travis (...) il doit gérer cela et faire la paix."

Et pour faire ce travail d'acceptation, Scott Disick aurait pris la décision de s'éloigner du clan Kardashian, dont il est pourtant très proche, notamment de Khloé Kardashian. "Ce n'est pas à cause d'eux mais de Kourtney. Il s'agit de lui qui a besoin de temps pour travailler dessus et de le faire par lui-même, sans ceux. Il reviendra auprès d'eux bientôt", ajoute la source à People.

Plus tôt dans la semaine, un autre proche de Scott Disick s'est également adressé au magazine en son nom, expliquant que ce dernier n'était visiblement "pas content des fiançailles." Cette source expliquait : "Scott n'a jamais approuvé que Kourtney sorte avec Travis. Il a eu du mal avec leur relation." Et de conclure : "Il a toujours eu cette idée que Kourtney et lui finiraient par se remettre ensemble. Il a été assez choqué quand il a découvert qu'elle sortait avec Travis."