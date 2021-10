Kourtney Kardashian fiancée à Travis : son ex Scott Disick pas du tout content

Par Amal Benaim Rédactrice Quand elle n’écrit pas, Amal aime jardiner ou siroter une petite tisane en rêvant de son prochain séjour au Maroc, terre de ses origines. Folle de patisserie, bien qu’elle ne sache pas suivre une recette correctement, Amal est une gourmande qui contemple le monde des célébrités du haut de son...1 mètre 50 !

13 photos

Kourtney Kardashian et son chéri Travis Barker vont bientôt se marier ! Si l'annonce a fait plaisir aux fans de la jolie brune et du musicien, elle est un peu restée en travers de la gorge de Scott Disick, l'ancien compagnon et père des 3 enfants de l'aînée des Kardashian.

Kourtney Kardashian a tourné la page, au grand dam de Scott Disick, son ex-compagnon qui était toujours très attaché à elle. L'aînée des soeurs Kardashian, âgée de 42 ans, a annoncé s'être fiancée à son chéri, Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182. Ce dernier lui a fait la surprise dimanche 17 octobre à l'hôtel Rosewood Miramar, où ils vont souvent. Mais l'heureuse nouvelle n'a pas enchanté celui qui se fait appeler The Lord. Une source proche de Scott Disick a révélé au site américain People, que le créateur de la marque de prêt-à-porter Talentless, qui n'a toujours pas félicité les futurs mariés, est "malheureux". Parents de Mason, Pénélope et Reign (11, 9 et 6 ans) les anciens amants sont restés très proches pour leurs enfants, dont ils partagent la garde. Sauf que Kourtney Kardashian, contrairement à Scott Disick, qui a enchaîné les déceptions amoureuses, a retrouvé l'amour ! "Scott n'a jamais approuvé que Kourtney sorte avec Travis. Il a eu du mal avec leur relation", a déclaré cette même source, restée anonyme. "Il a toujours eu cette idée que lui et Kourtney finiraient par se remettre ensemble. Il a été assez choqué quand il a découvert qu'elle sortait avec Travis".

Pour rappel, Scott Disick a eu des mots très durs à l'encontre de la mère de ses enfants, lorsqu'il a vu un cliché du couple. Il a envoyé un message privé à Younes Bendjima, l'ex-petit copain français de Kourtney et lui a écrit sur Instagram : "Yooo est-ce que cette fille va bien ? Frère c'est quoi ça ?". Ce à quoi le mannequin de 28 ans a répondu : "Peu m'importe, tant qu'elle est heureuse. P.S Je ne suis pas ton frère". Une réponse cinglante qui a tourné Scott Disick en ridicule. Kourtney Kardashian et Travis Barker : bientôt un bébé ? N'en déplaise à Scott Disick, Kourtney Kardashian est très heureuse avec son compagnon. D'après un proche de la jeune femme, elle rêverait de connaître à nouveau les joies de la maternité ! "Elle est impatiente d'épouser Travis. Elle aimerait aussi avoir un enfant avec lui". Le musicien de 45 ans est déjà papa d'Atiana, sa belle-fille, Landon et Alabama (22, 19 et 15 ans) avec son ex, Shanna Moakley.