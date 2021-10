Kourtney Kardashian fiancée à Travis Baker : son futur mari impliqué dans un accident mortel

Désormais fiancé à Kourtney Kardashian, Travis Baker est un homme heureux et épanoui. Cela n'a pas toujours été le cas. Le musicien de Blink-182 a une peur panique de l'avion depuis qu'il est tout petit et n'embarquerait plus depuis des années, précisément depuis qu'il a survécu de justesse à un crash.

En 2008, Travis Baker était à bord d'un appareil qui s'est écrasé, tuant quatre personnes dont les deux pilotes, son garde du corps Charles Still ainsi que son assistant personnel et ami Chris Baker. Le futur mari de Kourtney Kardashian est parvenu à survivre, tout comme le DJ Adam Goldstein, qui est décédé quelques mois plus tard d'une overdose.

L'avion était un modèle commun de jet privé, précisément un Learjet 60. Il s'est écrasé en Caroline du Sud (États-Unis) durant le décollage en raison de pneus mal gonflés. Dans le podcast The Joe Rogan Experience, Travis Baker décrivait un avion minuscule dans un crash qui était la réalisation de "sa plus grande peur". "Quand j'ai sauté de la sortie de secours quand l'avion a explosé, j'étais tellement dans l'envie de partir que j'ai atterri dans de l'essence. Tout mon corps s'est allumé. J'ai roté du fuel pendant trois mois après (...) J'ai commencé à courir en arrachant mes vêtements, ce que m'on instinct me disait de faire, mais j'étais toujours en feu car j'étais plein d'essence. Mon pied droit à failli y rester", avait-il expliqué.

Travis Baker a ensuite couru vers une route, où se trouvaient déjà les secours. Ils lui crient alors de se mettre à terre et de rouler sur lui-même, stoppant alors les flammes. En tout, le musicien a subi 27 opérations et greffes de la peau pour onze semaines passées à l'hôpital, dont les quatre premières sous morphine. Il ignorait alors que ses amis étaient morts. "Je suis devenu fou, je n'étais pas bien. J'étais suicidaire", avait-il confié. Après avoir géré ce stress post-traumatique avec des professionnels, l'artiste est parvenu à aller mieux et à s'en sortir. Il a d'ailleurs repris l'avion pour la première fois, dans le jet de sa future belle-soeur, Kylie Jenner.