Scott Disick : Sa jeune petite amie l'a largué, Lisa Rinna jubile

14 photos

Scott Disick et Amelia Gray ne sont plus ! La jeune femme a mis fin à leur relation. Toujours amoureux de Kourtney Kardashian, Scott s'est tristement distingué en parlant de son ex et son nouveau chéri Travis Barker...

Comme Kourtney Kardashian, Scott Disick tente de refaire sa vie après leur rupture. L'homme connaît moins de chance que son ex-compagne, désormais folle amoureuse de Travis Barker. Scott, lui, vient de se faire larguer par sa jeune petite amie Amelia Gray. "Amelia a rompu avec Scott le week-end dernier", a confié une source restée anonyme à E! News. Le site américain confirme ainsi la fin de la relation de Scott Disick (38 ans) et Amelia Gray (20 ans). Leur histoire d'amour avait commencé à l'automne 2020. Scott venait alors de quitter Sofia Richie (23 ans), la fille de Lionel Richie, qu'il trouvait trop jeune. "Scott a reconnu qu'il sentait qu'il avait besoin d'être seul pour le moment. Ils se sont bien amusés mais ça n'aurait jamais tenu sur le long terme", ajoute l'informateur d'E! News. Un autre insider a donné le sentiment du côté d'Amelia, qui "en a assez de Scott" : "Elle veut être forte et aller de l'avant. Elle en a eu assez et il était temps. Ses amis la soutiennent pour qu'elle passe cette épreuve. Tout le monde sait qu'elle mérite mieux. Elle le sait aussi." Cette nouvelle rupture serait en parti dûe aux sentiments que Scott éprouve toujours pour son ex-compagne, Kourtney Kardashian. Dans un épisode de la dernière saison de l'émission L'incroyable famille Kardashian, Scott lui a révélé qu'il était jaloux en la voyant en compagne d'autres hommes. Il s'est encore tristement distingué en adressant à l'ex de Kourtney, le mannequin Younes Bendjima, une photo de Kourtney et son nouveau chéri Travis Barker en train de s'embrasser. Younes Bendjima avait publié sur Instagram le contenu du message et recadré Scott. Vivement critiqué pour son attirance envers les femmes très jeunes, le père de famille (Mason, Penelope et Reign, nés de sa relation avec Kourtney Kardashian) ne faisait pas l'unanimité au sein de la famille d'Amelia Gray. La mère de la jolie brune, l'actrice Lisa Rinna, avait donné son avis dans un épisode de l'émission de télé-réalité Real Housewives of Beverly Hills. "Pourquoi ça ne peut pas être Harry Styles ? Pourquoi ça tombe sur Scott Disick ?", s'était-elle demandée, amère. Sur Instagram, la star de 58 ans a réagi à cette séparation à l'aide d'un émoji... souriant !

Voilà l'ex-héroïne de la série Melrose Place débarrassée d'un problème !