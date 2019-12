Kourtney Kardashian : En couple avec Younes Bendjima et c'est officiel !

Cette fois c'est officiel ! Kourtney Kardashian et son ex Younes Bendjima ont pris la pose ensemble le 27 décembre 2019 sur Instagram. La mère de Penelope (7 ans), Reign (5 ans) et Mason (10 ans) apparaît dans une somptueuse robe rouge accompagnée de son ex mannequin de 26 ans. Plus de place au doute, le jeune homme tient Kourtney par la taille et pose délicatement une main sur son ventre. Suite à la publication de ces photographies, une source aurait déclaré au magazine People que :"Kourtney a décidé de lui donner une autre chance" avant d'ajouter :"Ils s'amusent ensemble et ses enfants l'aiment. Il semble très attaché à Kourtney. Elle est heureuse qu'ils soient de nouveau ensemble. Elle ne voulait plus cacher la relation. C'était sa décision de la rendre à nouveau publique." La soeur aînée du clan Kardashian semble donc avoir décidé de redonner une chance à son ex (soupçonné d'infidélité lors de leur rupture en août 2018).

Il aime la chouchouter

Très amoureuse de Younes, une source proche de Kourtney aurait également confié à E!News :"Kourtney n'a trouvé personne avec qui elle ressentait ce genre d'alchimie et d'attraction. Il aime la chouchouter et c'est très agréable de se sentir si désirée pour elle".

Pour rappel, Kourtney et Younes avaient récemment été aperçus ensemble à de nombreuses reprises. En août 2019, l'ex de Scott Disick avait croisé Younes au Nice Guy, un club branché de West Hollywood. Une source avait alors déclaré à People : "Kourtney a salué Younes, mais n'a ensuite eu aucune autre interaction avec lui". Plus récemment, ils s'étaient également retrouvés "par hasard" le 4 décembre dernier au Rubell Museum de Miami à l'occasion du défilé homme Christian Dior.

Au moment de leur rupture, le Français avait été aperçu avec le top Jordan Ozuna seulement quelques jours après avoir passé des vacances avec Kourtney et ses enfants. Le jeune homme s'était alors attiré les foudres de Kim Kardashian qui lui avait envoyé ironiquement via les réseaux sociaux :"Sympa les photos de ton voyage entre potes". Espérons que cette fois, Younes ait compris la leçon...