Diaporama Kourtney Kardashian fiancée à Travis : son ex Scott Disick pas du tout content

Kourtney Kardashian fiancée à Travis : son ex Scott Disick pas du tout content

Scott Disick et Kourtney Kardashian à Las Vegas.

Travis Baker, Kourtney Kardashian - Cérémonie des 2021 MTV Video Music Awards à New York le 12 septembre 2021.

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont fiancés.

Exclusif - Kourtney Kardashian, son compagnon Scott Disick et leurs enfants Mason et Pénelope Disick ont passé la journée à Paris, le 27 mai 2014.

Sofia Richie et Scott Disick le 9 février 2019.

Kourtney Kardashian quitte le restaurant SugarFish accompagnée de sa fille Pénelope et de son compagnon Younes Bendjima à Calabasas, le 21 juillet 2018.

Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker se promènent avant de rejoindre les studios de l'émission "Saturday Night Live" à New York.

Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Baker arrivent au dîner des "Music Video Awards (MVA)" à New York, le 12 septembre 2021.

11 / 13

Exclusif - Scott Disick et sa compagne Sofia Richie dînent au restaurant The Polo Bar à New York en marge de la fashion week le 8 septembre 2019.