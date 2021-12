Kim Kardashian : C'est officiel, elle se débarrasse du nom de Kanye West !

Les efforts de Kanye West étaient donc vains. Alors qu'il ne cesse de supplier Kim Kardashian de revenir à la maison - alors même qu'il serait en couple avec une autre -, cette dernière aurait, en lieu et place, confirmé sa volonté d'être célibataire auprès de la cour. Le vendredi 10 décembre 2021, la reine de Calabasas, 41 ans, a effectivement rempli des papiers pour retrouver son statut de femme non mariée. Selon les informations du site TMZ, il suffirait qu'un juge les signe en retour pour lui accorder ce droit.

C'est une première étape dans ce divorce qui devrait aussi statuer sur la garde des enfants - North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 2 ans - ainsi que sur le partage de leurs richesses. Grâce à ces papiers, Kim Kardashian retrouvera entre autres son nom de jeune fille, c'est à dire que le terme "West" ne fera plus partie de son identité, bien qu'il soit lié à la plupart de ses produits de beauté KKW Beauty et KKW Fragrance. C'est un véritable coup de couteau dans le coeur pour Kanye, a.k.a Ye, qui a supplié son ex de l'aimer à nouveau lors de son récent concert Free Larry Hoover, jeudi dernier.