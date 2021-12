Diaporama Kim Kardashian : C'est officiel, elle se débarrasse du nom de Kanye West !

Kanye West et sa femme Kim Kardashian à la sortie du Théâtre des Bouffes du Nord après le "Sunday Service" à Paris.

Kanye West et Drake sur scène pour le concert caritatif "Free Larry Hoover" au Memorial Coliseum de Los Angeles, le 9 décembre 2021.

Kim Kardashian et Pete Davidson s'embrassent dans une parodie d'Aladdin dans l'émission "Saturday Night Live". New York.

Kanye West veut avec près de Kim Kardashian et de leurs quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm pour les fêtes.

Exclusif - Kim Kardashian et ses enfants North et Saint assistent au concert caritatif "Free Larry Hoover" de Kanye West et Drake au Memorial Coliseum à Los Angeles, le 9 décembre 2021.