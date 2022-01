Kanye West en couple : comme Kim Kardashian, le rappeur a retrouvé l'amour... avec une actrice

Ye et Julia seraient donc sur la même longueur d'onde ! Tous les deux sont des parents célibataires, récemment séparés de leurs précédents conjoints ; Kanye de Kim Kardashian, qui a demandé le divorce en février 2021 et a récemment ré-affirmé son désir de mettre fin à leur mariage, et l'actrice de Peter Artemiev, qu'elle a publiquement qualifié de père absent pour leur fils Valentino (1 an le 17 janvier 2022).

Kanye, lui, est papa de quatre enfants, North, Saint, Chicago et West (8, 6, 3 et 2 ans). Le rappeur souhaite être auprès d'eux à tout prix. Pour preuve, il vient de faire l'acquisition d'une nouvelle propriété à Hidden Hills, tout près de celle où il vivait avec Kim Kardashian, pour la somme de 4,5 millions de dollars. "Sa nouvelle maison est censée être démantelée. Mais elle lui permet de vivre non loin de Kim et des enfants. Il a une sorte de vision, pour ce logement, et prévoit de la faire reconstruire très rapidement. Elle sera faite pour accueillir la famille. Il veut être capable de recevoir ses filles et ses fils autant que possible. Le fait d'habiter à Malibu rendait les choses plus compliquées", a précisé une source au magazine People.

North et ses petits frères et soeurs y feront-ils également la rencontre de Julia Fox ? Les adorables bambins ont récemment rencontré Pete Davidson, le nouveau compagnon de leur maman.