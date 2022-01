Diaporama Kanye West en couple : comme Kim Kardashian, le rappeur a retrouvé l'amour... avec une actrice

Comme Kim Kardashian, Kanye West passe à autre chose ! Il commence un nouveau chapitre de sa vie amoureuse avec une célèbre et ravissante actrice.

Julia Fox à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

Julia Fox et son fils Valentino à New York, le 19 juin 2021.

Exclusif - Julia Fox et son fils Valentino à New York, le 9 décembre 2021.

Julia Fox à New York, le 10 novembre 2021.

Exclusif - Julia Fox et son fils Valentino à New York, le 9 décembre 2021.

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à l'AT&T Park de San Francisco.

Kanye West est déterminé à se réconcilier avec Kim Kardashian. Il la mentionne sur Instagram et continue de prier pour que leur couple se reforme.

Kanye West veut avec près de Kim Kardashian et de leurs quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm pour les fêtes.

Kim Kardashian et Pete Davidson s'embrassent dans une parodie d'Aladdin dans l'émission "Saturday Night Live". New York. Le 30 octobre 2021.

Kim Kardashian, Kanye West et leur fille aînée North assistent au défilé "Virgil Was Here" de Louis Vuitton, en hommage au défunt Virgil Abloh. Miami, le 30 novembre 2021.