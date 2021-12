Kim Kardashian et Kanye West : De l'amour fou au divorce... à la réconciliation ?

Ils ont formé un des couples les plus influents de la planète... jusqu'à leur rupture, inévitable ! Kim Kardashian et Ye (anciennement appelé Kanye West) ne sont plus, confirmant ainsi une insistante rumeur de séparation. Comment sont-ils passés de l'amour fou au divorce ? Purepeople passe les événements en revue.

"Le meilleur papa", "Mon extraordinaire mari", "J'ai épousé mon meilleur ami"... Kim Kardashian a toujours été inspirée pour parler de Ye ou lui consacrer des publications Instagram. La dernière en date remonte à octobre 2020. Le 19 février 2021, la superstar de télé-réalité a officiellement demandé le divorce, nouvelle étape pour mettre fin à leur mariage. Elle a engagé les services de l'avocate Laura Wasser, qui a déjà défendu Angelina Jolie, Christina Aguilera ou encore Johnny Depp.

Amoureux de Kim Kardashian depuis de nombreuses années, Ye était parvenu à la séduire en 2012. Leur histoire d'amour s'était concrétisée l'année suivante, en 2013, avec la naissance de leur fille aînée, North. Ils s'étaient ensuite fiancés le 20 octobre 2013, date de l'anniversaire de Kim, puis mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Le couple a ensuite accueilli ses deuxième, troisième et quatrième enfants, Saint, Chicago et Psalm (6, 3 et 2 ans), les deux derniers grâce à deux mères porteuses. La grande famille vivait en apparence en harmonie.

2016, le début de la débandade.

"La seule chose à laquelle je pense, c'est comment reformer ma famille et comment soigner la douleur que j'ai causée", explique Ye dans une prière partagée pour Thanksgiving, en novembre dernier. Il y révèle les raisons de la dégradation de son mariage. Tout commence en 2016, année de son hospitalisation pour dépression après le vol à main armée subie par Kim à Paris...

"J'ai subi un épisode bipolaire (...) et on m'a imposé un lourd traitement médical. Depuis, j'ai interrompu puis repris ce traitement, ce qui m'a exposé à de nouveaux épisodes bipolaires, que mon épouse, ma famille et mes fans ont dû endurer", se souvient Kanye. Il poursuit avec une référence à l'ancien président des États-Unis Donald Trump, dont il s'était publiquement rapproché : "Mon Dieu, ma femme détestait que je porte cette casquette rouge. J'ai fait de ma famille et de moi une cible on refusant de m'aligner sur la position politique d'Hollywood, et ça a été dur pour notre mariage. Puis j'ai été candidat à l'élection présidentielle, sans une bonne préparation et sans allié dans chaque camp [républicain et démocrate, NDLR]. Au cours de la première et unique conférence de presse, j'ai mis ma femme dans l'embarras en évoquant publiquement une information sur ma famille".

Cette info concernait leur fille aînée, North. Au cours de son meeting, Kanye avait révélé que Kim Kardashian et lui avaient envisagé d'interrompre la grossesse. Par le souvenir de ce désir d'avortement, Ye justifiait sa position anti-avortement.

Suite à ces déclarations, Kanye accuse publiquement son épouse de l'avoir trompé avec un autre rappeur, Meek Mill, et d'avoir manigancé avec sa famille pour l'interner. Il se barricade dans son ranch à Cody, dans le Wyoming, et coupe tout contact avec son épouse et sa belle-famille. Kim Kardashian finira par se rendre à Cody et confronter son mari, avec qui elle aura une discussion très émotive.

J'ai besoin que tu reviennes vers moi, Kimberly.

La rupture de Kim Kardashian et Kanye West était donc inéluctable. Restés proches, les deux époux en procédure de divorce étaient visiblement prêts à retrouver l'amour ailleurs. Ye a commencé par identifier son genre de femme, "une artiste et une personne créative" capable de "parler le même langage" que lui. Il a ensuite fréquenté le top model Irina Shayk, puis le jeune mannequin Vinetria.

Kim, elle, était une des femmes célibataires les plus convoitées de la planète. Rappeurs, acteurs, athlètes, entrepreneurs et membres de familles royales ont activé leurs réseaux pour se rapprocher d'elle. La superstar a fini par craquer pour le comédien Pete Davidson, qu'elle a côtoyé dans l'émission Saturday Night Live.

C'est alors que Kanye West a fait marche arrière et décidé d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour reconquérir son épouse. Kim et lui se sont revus officiellement le 30 novembre à Miami, date du défilé "Virgil Was Here" de Louis Vuitton en hommage à son directeur artistique Virgil Abloh, mort deux jours plus tôt.

Kim et Kanye ont ensuite assisté aux obsèques de l'ancien protégé de Ye, victime d'une forme rare de cancer.