Diaporama Kim Kardashian et Kanye West : De l'amour fou au divorce... à la réconciliation ?

Kim Kardashian et Kanye West : De l'amour fou au divorce... à la réconciliation ?

Kim Kardashian et Kanye West, ici photographiés au château de Versailles juste avant leur mariage, formaient un des couples les plus influents de la planète. Qu'est-ce qui a causé leur séparation ?

Kanye West veut reconquérir Kim Kardashian par tous les moyens ! Les époux séparés se sont retrouvés et ont assisté ensemble au défilé hommage à Virgil Abloh.

Kim Kardashian, Kanye West et leur fille aînée North assistent au défilé "Virgil Was Here" de Louis Vuitton, en hommage au défunt Virgil Abloh. Miami, le 30 novembre 2021.