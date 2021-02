"J'ai séquestré Kim Kardashian" : Le "papy braqueur" privé de ses droits d'auteur par la justice

Nouveau rebondissement dans l'affaire du braquage parisien de Kim Kardashian. Le 10 février 2021, l'AFP a en effet rapporté que des avocats ont obtenu "l'autorisation de saisir les droits" du livre J'ai séquestré Kim Kardashian (édition L'Archipel), dans lequel le malfrat de 67 ans Yunice Abbas relate le braquage tonitruant de la star américaine à Paris, en 2016.

Ces avocats, Me Henri de Beauregard et Me Mohand Ouidja, représentent le veilleur de nuit de l'immeuble de luxe au coeur de la capitale, dans lequel la star de la télé-réalité avait loué un appartement. Dans un communiqué, ils ont indiqué avoir obtenu mardi, "une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant la saisie conservatoire des droits" de l'auteur sur les ventes de son livre paru au début du mois.

Du repérage au passage à l'acte, Yunice Abbas y décrit en détails un "coup" selon lui parfaitement exécuté où une équipe de cinq hommes, tous âgés de 60 à 72 ans, ont dérobé 9 millions d'euros de bijoux à la vedette américaine, menacée avec une arme puis ligotée et bâillonnée. "Notre client juge cette campagne de communication indécente. Il soutient que les individus qui s'en sont pris à lui ce soir-là n'étaient pas de paisibles 'papys braqueurs', mais des malfaiteurs déterminés et armés", ont-ils déclaré. Le veilleur de nuit, qui travaillait pour financer ses études à la Sorbonne, avait été "neutralisé par plusieurs personnes sous la menace d'une arme", ont-ils rappelé.