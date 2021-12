Obsèques de Virgil Abloh : Kanye West, Kim Kardashian, Rihanna, Drake... L'émotion à Chicago

Les planètes Mode et Rap sont toutes les deux en deuil. Elles pleurent la mort de Virgil Abloh, décédé le dimanche 28 novembre 2021. Les proches du fondateur d'Off-White™ se sont réunis une dernière fois pour lui faire leurs adieux. Parmi eux, figuraient Kanye West, son épouse Kim Kardashian, Rihanna et A$AP Rocky, et Drake...

Virgil Abloh a été inhumé ce lundi 6 décembre 2021, huit jours après l'annonce de sa disparition. Ses obsèques ont commencé par un moment de recueillement, qui s'est tenu au musée d'art contemporain de Chicago. Plusieurs personnalités ont assisté à l'événement, animé par la chanteuse Lauryn Hill.

Kanye West et Kim Kardashian comptaient donc parmi les convives. Après le défilé Louis Vuitton en hommage à Virgil Abloh, le mardi 30 novembre à Miami, les époux séparés se sont à nouveau retrouvés pour saluer la mémoire de leur ami. Ils ont cette fois croisé un autre couple de superstars, formé par Rihanna et A$AP Rocky. Kendall Jenner, Kid Cudi, Frank Ocean, Tyler, The Creator et enfin Drake, avec qui Ye s'est récemment réconcilié, étaient également présents.

Les mots touchants de la soeur de Virgil Abloh

Tous ont écouté avec attention le discours poignant de la soeur de Virgil Abloh, Edwina. "Mon frère était affectueux et humble, mais aussi audacieux et courageux. Son charisme et son aura dégageaient de l'amour et de la gentillesse pour tous. Il a poursuivi sa passion et est resté appliqué jusqu'à la fin, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Repose en paix, mon adorable et doux géant. Je t'aime plus que le mot pourrait l'exprimer. Tu seras toujours dans nos coeurs et je te promets que nous continuerons parce que c'est ce que tu voudrais."