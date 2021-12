Rihanna enceinte de son chéri ASAP Rocky ? Elle prend la parole sur Instagram

La rumeur avait également enflé après que le site MTO News ait indiqué que la chanteuse était enceinte et qu'elle avait d'ailleurs eu récemment plusieurs demandes très particulières auprès de son staff. Ainsi, une source expliquait : "Rihanna est enceinte, elle a un ventre énorme et se montre. Je suis vraiment enthousiaste (...) On a dit au personnel qu'il était interdit de boire ou de fumer chez elle. Rihanna est enceinte et veut un environnement sain pour son bébé". Des fake news rien de plus !