Rihanna enceinte de son premier enfant ? La rumeur enfle...

Les indices semblent se multiplier... Pour le journal britannique The Sun, Rihanna serait enceinte. La chanteuse originaire de La Barbade (Caraïbes) est en couple avec le rappeur américain ASAP Rocky depuis plus de deux ans. Elle fait l'objet de rumeurs sur une supposée grossesse depuis qu'elle est apparue dans une sublime robe jaune cendré Bottega Veneta lors de sa venue sur son île natale, où elle a été faite Héroïne de la Nation par la Première ministre Mia Mottley, sous les yeux du Prince Charles.

Les fans auraient remarqué le petit ventre de l'interprète d'Only Girl et se sont tous saisis de leurs comptes Twitter pour partager leurs hypothèses. Il y a peu, dans une interview pour Vogue UK, la femme d'affaires a déclaré qu'elle souhaite avoir des enfants, au moins trois ou quatre, d'ici quelques années. Mais ce sont d'autres éléments, et pas des moindres, qui auraient conforté les internautes dans leurs idées.

Selon le site MTO News, qui s'appuie sur deux sources qui auraient côtoyé Rihanna durant son déplacement aux Caraïbes, la trentenaire aurait fait une demande particulière auprès de son staff. "On a dit au personnel qu'il était interdit de boire ou de fumer chez elle. Rihanna est enceinte et veut un environnement sain pour son bébé", apprend t-on. La deuxième source citée par MTO News aurait croisé Rihanna dans son jet privé et aurait pu l'approcher assez pour voir la star et en conclure qu'elle attendrait un enfant. "Rihanna est enceinte, elle a un ventre énorme et se montre. Je suis vraiment enthousiaste", a fait savoir cette mystérieuse personne.

Néanmoins, l'artiste n'a, pour l'heure, pas réagi à ses rumeurs. Il est fort probable que Rihanna soit victime d'une énorme erreur, comme d'autres personnalités ont pu en faire les frais. En France, c'est Laury Thilleman, Miss France 2011 qui déplorait le manque de tact de certains fans. Annoncée enceinte à tord, la compagne de Juan Arbelaez s'est sentie "dépossédée de son corps".