Kim Kardashian en couple avec Pete Davidson : il officialise enfin leur romance

Il aura fallu attendre trois mois avant que Pete Davidson n'officialise enfin sa relation avec Kim Kardashian. Dans une nouvelle interview accordée au magazine People, l'humoriste américain a ouvertement évoqué sa célèbre compagne comme étant sa "petite amie". Une romance entamée à l'automne dernier, quelques mois après que la star de télé-réalité a demandé le divorce de son mari Kanye West.

Interrogé sur sa vie sous les projecteurs, Pete Davidson a expliqué qu'elle n'était pas si exceptionnelle, ni même pesante : "Je n'ai pas vraiment Instagram – je n'ai pas Instagram ou Twitter ou quoi que ce soit d'autre. Donc, la majeure partie de ma vie quotidienne consiste à monter dans des voitures et à me présenter sur un plateau", a-t-il d'abord expliqué. "Si je sors, je traîne avec mes amis ou je me détends avec ma petite amie à l'intérieur. Donc je ne fais pas grand-chose."

Kim Kardashian (41 ans) et Pete Davidson (28 ans) ont échangé un premier baiser à la télévision en octobre dernier, dans la populaire émission Saturday Night Live, dans un sketch parodiant le dessin animé Disney Aladdin (voir diaporama). Lui figure parmi les humoristes récurrents du show et elle était l'invitée star du jour. Peu après, le duo a été surpris lors d'une virée dans un parc d'attraction. Les apparitions main dans la main se sont alors enchaînées, pour le plus grand plaisir des paparazzis. Pour autant, aucune des deux célébrités n'avaient jusqu'alors confirmé cette idylle, même si les photos de ces derniers mois ne laissaient que peu de place au doute.

Un divorce houleux

Cette romance est d'autant plus suivie qu'elle a fait enrager un certain Kanye West... Même si le rappeur et styliste a lui aussi entamé une nouvelle relation amoureuse - et très médiatisé - avec l'actrice américaine Julia Fox, il a laissé savoir qu'il ne voyait pas le nouveau compagnon de son ex-femme d'un bon oeil. Dans la chanson Eazy dévoilée en début d'année, il affirme même : "Dieu m'a sauvé de ce crash, juste pour que je puisse foutre une raclée à Pete Davidson".

Les ex-époux rencontrent également des désaccords quant à la garde partagée de leurs quatre enfants : North (née en 2013), Saint (né en 2015), Chicago (née en 2018 par mère porteuse) et Psalm (né en 2019, lui aussi par mère porteuse). Ye a même acheté la maison voisine de celle de son ex-femme pour se rapprocher le plus possible de ses enfants.

De son côté, Pete Davidson est connu pour avoir enchaîné les conquêtes ces dernières années : des fiançailles avortées avec la chanteuse Ariana Grande en 2018, puis des idylles avec l'actrice Margaret Qualley (la fille d'Andy MacDowell) et le mannequin Kaia Gerber (la fille de Cindy Crawford), un début de relation remarqué avec la Britannique Phoebe Dynevor, vue dans la série La Chronique des Bridgerton...