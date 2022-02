Kim Kardashian et Kanye West en guerre : le rappeur poussé par son ex en hôpital psychiatrique ?

Agression envers un fan, diffusion d'une odieuse rumeur envers le nouveau compagnon de son ex, distribution grandiloquente de sacs Hermès... Kanye West, dont les troubles mentaux sont connus depuis quelques années, serait-il sur le point de "péter un câble" ? L'entourage de son ex-femme Kim Kardashian, qu'il invective régulièrement, souhaiterait qu'il aille se faire soigner avant le dérapage de trop.

La dernière incartade de Kanye West s'est déroulée sur Instagram. Le chanteur âgé de 44 ans a déversé sa colère et ses accusations contre son ex-épouse... "Hier, Kim m'a accusé d'avoir mis sa tête à prix. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. J'ai supplié d'aller à la fête de mes filles [North, 8 ans et Chicago, 4 ans, NDLR] et j'ai été accusé d'être sous drogues. Puis j'ai joué avec mon fils [il est le papa de Saint, 4 ans et Psalm, 2 ans, NDLR] et j'ai pris mes mangas Akira mais j'ai été accusé de vol. Maintenant, je suis accusé d'avoir mis sa tête à prix. Ces accusations peuvent faire enfermer quelqu'un. On joue comme ça avec la vie des hommes noirs. Leur donner la liberté ou les enfermer. Je ne joue avec la vie de mes enfants noirs désormais", a-t-il dit dans des propos troubles rapportés par Just Jared.

Kanye West, qui a retrouvé l'amour auprès de Julia Fox, s'était agacé ces derniers jours du fait que Kim Kardashian avait fait apparaître leur fille aînée sur TikTok sans son accord préalable. Il avait aussi affirmé que son ex aurait refusé de lui donner l'adresse du lieu où se tenait la fête pour leur fille Chicago, qui fêtait son anniversaire le mois dernier... Furieux, il a depuis multiplié les accusations envers Kim. Celle-ci, excédée d'être la cible d'attaques constantes, pourrait bien finir par saisir la justice contre son ex-mari, avec lequel elle doit évidemment partager la garde de leurs enfants. "Kim estime que quelque chose de profond doit changer si Kanye veut obtenir le renouveau dont il a besoin. Tout ce que fait Kanye en ce moment, c'est de s'autodétruire en public. Tout le monde autour de lui parie sur le moment où il s'effondrera et pétera un câble totalement", a confié une source au National Enquirer.

L'entourage de la star de télé-réalité voudrait qu'elle le force à entrer en unité psychiatrique pour se faire soigner. Au risque qu'elle le prive de voir ses enfants s'il ne va pas mieux ? Ce n'est pas la première fois que le sujet est sur la table, Kanye West ayant par le passé accusé Kim Kardashian d'avoir essayé de le pousser à se faire interner du temps de leur mariage...