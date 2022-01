Kanye West exclu de l'anniversaire de sa fille par Kim Kardashian : blessé, il finit par débarquer...

Sur Instagram, Kim Kardashian a - comme d'habitude - fait comme si de rien n'était et a écrit une magnifique déclaration à sa fille. "Ma petite fille Chi Chi a 4 ans aujourd'hui ! Ma petite jumelle indépendante. Tu es la petite fille la plus adorable et la plus câline de la planète. La princesse ultime ! Je suis impatiente de fêter ça avec toutes les Barbies et les poupées LOL dont une fille peut rêver. Tu as vraiment apporté tant de joie dans notre famille et je t'aime tellement, tellement, tellement... !!!" peut-on lire en légende de nombreux clichés de la fillette.

Séparés depuis presque un an, les parents de North (8 ans), Saint (6 ans), Chicago (4 ans), et Psalm (2 ans) semblent ne plus du tout s'entendre. Récemment interviewé par Hollywood Unlocked, Kanye West a indiqué "qu'aucune sécurité" ne se mettra entre lui et les enfants. Il a également confié avoir été empêché de voir sa fille North par son ex-femme il y a quelques jours. La sécurité de Kim K l'aurait ainsi "arrêté à la porte" alors que son "nouveau petit ami" était "à l'intérieur" de la maison à ce moment-là.

"Nous ne savons pas si M. West a été tenu à l'écart des enfants, par la sécurité ou toute autre personne. La priorité des deux parties a toujours été que les enfants maintiennent des liens forts avec chacun de leurs parents pendant cette transition et au-delà", peut-on lire dans la déclaration de l'avocate du divorce de Kim, Laura Wasser, révélé par Page Six. Une source a également déclaré à TMZ que tout ce que Kim "a demandé à Kanye de faire est d'appeler à l'avance quand il veut venir chez elle pour voir les enfants" parce qu'elle "veut simplement une certaine structure afin de protéger son droit à l'intimité dans sa maison". Dans tous les cas, pour être au plus près de ses enfants, Kanye West a acheté le mois dernier une maison juste en face de son ex-femme, qui a demandé le divorce après presque sept ans de mariage, en février 2021.