Kanye West en couple avec Julia Fox : nouveau dîner en tête à tête à Hollywood

La star du rap, Kanye West , 44 ans et qui veut se faire appeler Ye, a retrouvé l'amour dans les bras de la belle actrice Julia Fox, 31 ans.

Le couple a encore été vu, à la sortie du restaurant Delilah, après un dîner en tête à tête à West Hollywood. Les deux stars entièrement vêtues de noir se sont même échangés un baiser. Julia Fox, qui a opté pour une tenue sexy, portait un pantalon en cuir taille basse, assorti d'un crop top ultra moulant. Ce haut laissait apparaître son double tatouage dorsal : deux ouïes de violon. Le rappeur est, lui, allé encore plus loin dans le thème du noir, apparaissant presque entièrement couvert par un sweat à capuches, des gants, un jean et des bottes.

Le couple phare de ce début d'année a l'habitude des caméras puisqu'il a participé à un shooting photo pour le magazine Interview. Les photos torrides de l'actrice plaquée contre le mur ou allongée sur le rappeur ne laisse plus vraiment de doute quant à la nature de leur relation. La jeune femme, révélée dans le film Uncut Gems au coté d'Adam Sandler sur Netflix en 2019, a auparavant été mannequin et dominatrice. Après avoir entretenu une relation de 3 ans avec le pilote Peter Artemiev, elle est devenue maman d'un petit garçon en 2021. Dans le même temps, le rappeur a demandé la garde partagée de ses 4 enfants North, Psalm, Saint et Chicago lors de son divorce l'année passée.

Le chanteur, qui faisait des pieds et des mains (comme claquer 4 millions de dollars) pour récupérer son ex-femme et mère de ses enfants, semble aujourd'hui avoir fait le deuil de son ancienne relation et souhaite désormais ouvrir un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. L'interprète de Power a sorti son 10eme album solo en 2021 intitulé du nom de sa mère Donda.

Kim Kardashian, qui est apparue en bikini au côté de son nouveau chéri Pete Davidson, ne semble pas s'inquiéter de la nouvelle.