Qui est Julia Fox ? La nouvelle chérie de Kanye West a un passé sulfureux

"On reçoit quelques indications sur les centres d'intérêt du client puis on improvise le reste. Imaginez devoir faire ça plusieurs fois par jour, avec différentes tenues - une bonne soeur, une enseignante, une infirmière, une maman - en fonction des désirs du client, avait ajouté Julia Fox sur son expérience de dominatrice. J'étais une ado angoissée au début, et j'ai fini en femme pleine d'assurance." Ce job lui a également permis de vivre deux relations longues, avec un homme fortuné et plus âgé, puis avec un client, qui voulait l'épouser.

Julia a aussi vécu une adolescence très agitée ! Elle a fugué à 15 ans pour vivre avec son ex, vendeur de stupéfiants et se rendait fréquemment en Italie, son pays d'origine, sans que ses parents soient au courant. Ses derniers s'étaient même lancés à sa recherche.

Julia Fox souffrait également d'une addiction à l'héroïne et à des comprimés. Elle a survécu à une overdose, contrairement à une amie décédée. "Après sa mort, j'ai décidé que je ne me défoncerais plus jamais, en son honneur", expliquait-elle au magazine The New Yorker.

Ce passé tumultueux, Julia l'a laissé derrière elle. Elle est désormais une jeune femme épanouie, maman d'un petit garçon prénommé Valentino (11 mois) et née de sa relation avec Peter Artemiev, et profite pleinement de sa nouvelle romance avec Kanye West. Le couple a fait dans la même semaine sa première apparition officielle et posé pour un shooting photo torride.