Kanye West et Julia Fox officiellement en couple : shooting torride et premières confidences

"[Kanye West] et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies", a récemment écrit Kim Kardashian dans sa demande de divorce. Kanye s'y attèle et commence un nouveau chapitre de sa vie amoureuse avec Julia Fox. Après leur première apparition publique, le couple s'embrasse sur une série photo torride...

C'est Interview qui a publié les images de Ye (le nouveau nom de Kanye West) et Julia en pleine démonstration d'affection ! L'artiste de 44 ans et sa compagne actrice dde 31 ans se sont prêtés au jeu du shooting pour le site du magazine. La séance photo a eu lieu dans une chambre d'hôtel à New York, où les deux amoureux se sont récemment rendus. Entre deux baisers, Julia Fox essaye des vêtements sous l'oeil avisé de Ye.

Cet édito est accompagné d'un petit texte de Julia Fox. L'héroïne du film Uncut Gems y raconte sa rencontre avec Ye et leurs premiers rencards : "J'ai rencontré Ye à Miami lors du réveillon du Nouvel An, et ça a été immédiat. Il nous a fait rire, danser et sourire toute la nuit, mes amies et moi. Nous avons décidé de (...) rentrer à New York pour aller voir Slave Play. Le vol de Ye a atterri à 18h, la pièce était à 19h et il était là à l'heure. Après la pièce, nous sommes allés dîner à Carbone, un de mes restaurants préférés."