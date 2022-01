Kim Kardashian : En vacances avec Pete Davidson, elle se prélasse en bikini

Amour sincère ou buzz ? La nature de la relation de Kim Kardashian et Pete Davidson suscite de nombreuses interrogations. Les intéressés ignorent ces questions et vivent pleinement leur romance. Le couple s'est discrètement envolé en vacances, une occasion immanquable pour Kim de ressortir ses maillots et d'embraser les réseaux sociaux...

Les premiers jours de l'année 2022, Kim Kardashian et Pete Davidson les passent aux Bahamas ! Ils y ont été aperçus ce mercredi 5 janvier, profitant d'un après-midi ensoleillé pour se balader en bateau. Toute de noir vêtue avec un top décolleté, un jean oversize et des souliers à talons, la bombe de 41 ans a échangé les sourires complices avec Pete, habillé d'une veste varsity, d'un pull à capuche et d'un short assortis, et chaussé de sandales.

Kim Kardashian a ensuite indiqué sa bonne arrivée sur l'île en publiant un selfie sur Instagram. Allongée sur un transat, des écouteurs dans les oreilles et un magazine Vanity Fair à proximité, elle avait retiré sa tenue entièrement noire pour un charmant maillot deux pièces marron.