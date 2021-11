Kim Kardashian en couple : c'est confirmé, elle est amoureuse de Pete Davidson !

Ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian et Pete Davidson sont repérés l'un avec l'autre. Les tourtereaux voguent, depuis leur rencontre, entre Los Angeles et New York, la ville dont l'humoriste est originaire. La première fois qu'on a vu ces deux-là main dans la main, c'était dans un manège à sensations de Knott's Scary Farm, en Californie, à la fin du mois d'octobre... juste après leur premier tournage. Il semblerait que l'alchimie ait été immédiate.

Pete Davidson a entretenu une relation très médiatisée avec Ariana Grande, qui lui a accordé un clin d'oeil dans son titre Thank U Next. Il a également eu de brèves liaisons avec Margaret Qualley, Kaia Gerber ou encore Phoebe Dynevor, héroïne de la série La Chronique des Bridgerton. Quant à Kim Kardashian, elle est actuellement en plein divorce avec Kanye West. Le rappeur, désormais baptisé Ye, assure vouloir sauver son mariage, mais il entretiendrait à la fois une liaison avec Vinetria, une jeune modèle américain de 22 ans. Pas sûr, toutefois, qu'il apprécie les nouvelles concernant la vie sentimentale de son ex.