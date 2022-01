Kanye West : Baiser langoureux en public avec sa chérie Julia Fox

"Kanye West et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies", a écrit Kim Kardashian dans sa demande de divorce. Tout d'abord réticent et déterminé à la reconquérir, Ye a cessé de la supplier et a ouvert un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Il enchaîne voyages et sorties avec sa compagne Julia Fox, et l'embrasse langoureusement en public...

Au mois de janvier, Kanye et Julia ont posé leurs valises à Paris ! Ils ont retrouvé la ferveur de la Fashion Week en assistant à plusieurs défilés et soirées au programme de cette folle semaine. Jeudi 20 janvier 2022, le couple surnommé "Juliye" a célébré la réussite du show Rick Owens (collection homme automne-hiver 2022-2023) lors d'une after party très prisée.

À ce dîner, auquel ont également assisté le rappeur Pusha-T et Yasiin Bey (anciennement Mos Def), Kanye West et Julia Fox ne se sont pas lâchés ! Ils s'embrassent avec passion sur l'album photo de l'événement, publié par la photographe Danielle Levitt.