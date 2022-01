Kanye West lance une rumeur honteuse sur Pete Davidson, le chéri de son ex Kim Kardashian !

Pour se venger de Kim Kardashian et de son nouveau petit ami, Kanye West n'a qu'une devise : tous les coups sont permis ! Le rappeur, actuellement à Paris avec sa compagne, Julia Fox, viendrait, selon TMZ, de passer un nouveau cap dans la méchanceté gratuite en sous-entendant auprès d'amis en commun que l'humoriste Pete Davidson, en couple avec Kim Kardashian depuis novembre dernier, était atteint du Sida.

Sortie de nulle part, cette honteuse et abjecte rumeur est clairement de mauvais goût mais Kanye la répandrait aux quatre vents selon le site américain. Son équipe a immédiatement nié toute blague de ce type mais certains de ses amis auraient confirmé ces propos, choqués par ce comportement très puéril. Surtout que le rappeur, qui se fait désormais appeler "Ye" n'en est pas à son coup d'essai avec Pete Davidson.

En effet, plus tôt dans la semaine, on apprenait qu'il passait son temps à raconter à ses amis que l'humoriste et son ex-femme ne formaient pas un vrai couple. Selon lui, leur liaison n'existerait que pour le buzz et il avait même ajouté qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi mal habillé. Habitué des petites phrases assassines, il en a encore rajouté dans ses nouvelles chansons : "Dieu m'a sauvé de cet accident/Pour que je puisse botter le cul de Pete Davidson".

Dans une interview, il y a quelques semaines, il avait déjà évoqué la situation, expliquant qu'il était inquiet pour ses enfants, ne voulant pas les voir devenir des "mini-Paris Hilton". La guerre semble donc lancée entre Ye et Kim K, qui avait interdit à son ex-mari de venir à la fête d'anniversaire de leur fille Chicago début janvier.

Une situation quelque peu étonnante, puisqu'il y a encore quelques mois, Kanye West multipliait les appels à son ex-femme pour tenter de la récupérer. La cadette des Kardashian avait quant à elle déclaré qu'elle resterait en bons termes avec Kanye West pour le bien-être de ses enfants. Cependant, on imagine qu'elle a plutôt mal vécu la nouvelle sortie farfelue de son ex et qu'elle doit être un peu moins disposée à rester amie avec lui aujourd'hui !

Pour rappel, Kanye West et Kim Kardashian ont divorcé début 2021 après 10 ans de mariage et 4 enfants (North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans), notamment en raison des troubles psychologiques du rappeur.