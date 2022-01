Kanye West est persuadé que la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson est fausse !

Actuellement à Paris pour la Fashion Week,Kanye West sait faire parler de lui ! Après des looks pour le moins extravagants et la présentation officielle de sa nouvelle compagne Julia Fox, voilà qu'il conteste la relation de son ex-femme Kim Kardashian avec l'humoriste et acteur Pete Davidson, très connu des fans du Saturday Night Live.

En effet, selon ce qu'il aurait dit à ses amis, tout cela est faux, "inventé par les Kardashian qui romancent chaque étape de leur vie. D'ailleurs, il en a marre de cette manie", explique le Sun. Des accusations qui ne tendent pas vraiment à une réconciliation entre les deux, alors qu'il avait multiplié les appels à son ex pour reprendre leur relation.

Cependant, depuis début janvier et sa rencontre avec Julia Fox, "Ye" semble avoir changé d'avis. Alors, stratégie et jalousie de sa part ? Ou véritable volonté de tourner la page et de mener la guerre à celle qui l'a empêché de se rendre à la fête d'anniversaire de sa fille cadette Chicago il y a quelques jours ? L'avenir le dira mais les hostilités semblent bien lancées !

Surtout que Kanye ne se serait pas arrêté là dans ses confidences à ses amis ! En effet, le rappeur aurait également critiqué Pete Davidson, en couple avec Kim depuis fin 2021, expliquant qu'il était "la personne qui porte les habits les plus moches et qu'il avait l'impression de voir des habits de supermarché".

Enfin, il aurait confié ses dernières inquiétudes au sujet de ses enfants, craignant de les voir devenir "des mini-Paris Hilton", notamment depuis que North, leur fille aînée, possède un compte Tik Tok. Récemment, il avait d'ailleurs donné une interview à la télévision américaine, expliquant qu'il ne laisserait personne se mettre entre lui et les petits.

La situation semble donc plutôt difficile dans la famille Kardashian-West, qui a explosé en 2021, après plus de 9 ans de bonheur. Excédée par les crises de son mari et par un trouble bipolaire difficile à vivre, la soeur de Kourtney et Khloé avait demandé le divorce. Leurs quatre enfants (North, 9 ans, Saint, 6 ans Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans) vivent d'ailleurs avec elle aujourd'hui.