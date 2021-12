Kim Kardashian : Sa fille North (8 ans) dévoile son incroyable collection de sacs à mains de luxe

Avec Kim Kardashian et Kanye West pour parents, North allait forcément hériter d'une passion pour la mode. La fillette de 8 ans la partage avec plusieurs millions d'internautes sur TikTok, où elle possède un compte joint avec sa maman. Nori y a posté une nouvelle vidéo, dans laquelle elle montre une impressionnante collection d'accessoires.

Kim et North comptent plus de 3 millions de followers sur TikTok. North y a accès toute seule, bien que sa mère lui interdise de faire des directs. Elle y a tout de même posté une nouvelle vidéo ce mercredi 15 décembre 2021, et y invite virtuellement ses abonnés dans leur maison.

North leur a surtout permis de découvrir son dressing, qui regorge de vêtements et d'accessoires prisés. La fillette s'est attardée sur ses sacs à main et les a filmés. Les internautes se sont émerveillés devant cette collection de maroquinerie des plus grandes maisons, comme Louis Vuitton, Christian Dior, Balenciaga, Hermès, Fendi ou encore Jacquemus. North possède toutes ces pièces en taille enfant. Elles lui ont toutes été offertes, soit par ses parents, soit par les marques et créateurs proches de Kim Kardashian et Kanye West.