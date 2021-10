Camélia Jordana, Isabelle Huppert, Irina Shayk... pluie de stars pour une chic soirée

Les stars se sont données rendez-vous au Palais de Tokyo, dans la capitale, pour assister à l'exposition d'Anne Imhof dite "Natures Mortes" en partenariat avec la maison Burberry. Le 18 octobre, plusieurs personnalités du monde de la musique, de la mode et du cinéma ont posé devant le musée parisien et montré leurs plus belles tenues.

La populaire actrice Isabelle Huppert, très chic dans son haut métallisé et derrière ses lunettes noires a notamment pris la pose tout comme sa consoeur, l'actrice et chanteuse Camélia Jordana. L'actrice Karidja Touré (Bande de filles) était souriante dans sa veste XXL rose pâle, aux côtés de la comédienne franco-roumaine Anamaria Vartolomei, habillée d'un manteau camel, d'un col roulé et d'un jean. L'acteur américain Ezra Miller (The Flash) avait lui opté pour un trench-coat noir dans lequel il a glissé un drôle d'accessoire : une épée en bois !

D'autres célébrités étaient aussi présentes : le rappeur Sneazzy West, la photographe de mode Ellen von Unwerth, la mannequin sud-africaine Candice Swanepoel dans une combinaison rouge, le top français Willy Cartier. Sublimée par le styliste Hugo Toucas, l'interprète de Fragile portait une robe portefeuille à manches transparentes tricolores et une paire de chaussures à talons résilles. Un look classique, qui va très bien à la jeune femme, qui avait déjà misé sur des tons beiges et blanc lors du défilé Loewe.

Irina Shayk était elle toute de noir vêtue dans une tenue sportwear très décolletée. Elle était accompagnée de la plantureuse mannequin Gia Bab et du directeur artistique de Burberry Riccardo Tisci. La soirée s'est voulue très grunge et heavy métal. La chanteuse Eliza Douglas a chanté, tandis que les top model tournaient et sautaient, sur la piste, durant le défilé.