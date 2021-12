Kim Kardashian : Surprise dans son lit par sa fille North, elle la gronde en plein direct

North West est le premier enfant de Kim Kardashian et Kanye West. Née le 15 juin 2013 (près d'un an avant le mariage de ses parents), elle a deux petits frères et une petite soeur, Saint, Chicago et Psalm, âgées de 6, 3 et 2 ans.

Kim et Kanye sont séparés depuis plusieurs mois et poursuivent une procédure de divorce, entamée par Kim Kardashian le 19 février dernier. Cette dernière a exprimé le souhait de retrouver son nom de jeune fille, Kim Kardashian, et donc de ne plus être légalement appelée Kim Kardashian West. Son mari, lui, espère toujours reconquérir son épouse. Il lui a lancé plusieurs appels sur les réseaux sociaux et l'a même suppliée en plein concert, le 9 décembre dernier. Ye s'est produit au Los Angeles Coliseum, avec son ancien ennemi Drake, et a chanté : "J'ai besoin que tu reviennes vers moi (...), Kimberly".

Côté coeur, Kim est une des femmes célibataires les plus convoitées de la planète. Elle a craqué pour un prétendant surprise, le comédien Pete Davidson, dont elle s'était rapprochée en participant à l'émission Saturday Night Live.