Olivier Rousteing : Gravement brûlé après une explosion, "un véritable choc"

L'actualité de la maison Balmain (dont il est le directeur artistique), ses inspirations, des souvenirs d'enfance... Olivier Rousteing partage beaucoup d'aspects de sa vie avec les internautes. Il leur avait caché avoir subi un grave accident l'année dernière. Gravement brûlé après une explosion à son domicile, le créateur de mode revient sur le choc qu'il a du surmonter.

C'est avec Numéro qu'Olivier Rousteing s'est entretenu au sujet de l'incident. Dans le nouveau numéro du magazine, le créateur âgé de 36 ans revient sur l'explosion de sa cheminée, survenue le 9 octobre 2020 et qu'il n'a révélé qu'un an plus tard.

Un matin, je me suis réveillé à l'hôpital, couvert de bandages. J'avais eu un accident dans la nuit, et j'étais dans le déni.

"Mon accident a été un véritable choc. J'ai pris conscience que rien n'est jamais acquis. Mon aspect physique, ma santé ne le sont pas, explique Olivier à Numéro. Un matin, je me suis réveillé à l'hôpital, couvert de bandages. J'avais eu un accident dans la nuit, et j'étais dans le déni. Je ne prenais pas la mesure de la gravité de mes blessures. J'étais dans un état d'absolue vulnérabilité, ne pouvant même pas me laver seul et ces personnes [le personnel soignant, NDLR] ont été très bienveillantes."

Le 9 octobre 2021, quelques jours après son grandiose défilé à la Fashion Week, Olivier Rousteing avait choqué ses plus de 7 millions de followers Instagram en postant une photo de lui, le visage brûlé et le corps couvert de bandages. Il commentait : "Il y a un an jour pour jour, ma cheminée a explosé. Je me suis réveillé le matin d'après à l'hôpital Saint-Louis."